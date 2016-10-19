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Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın fiyatları düşüşe geçmesine rağmen, çeyrek altın fiyatlarında yükseliş görüldü

19 Ekim 2016 16:40

Çeyrek altın fiyatları bir miktar değer kazanarak önceki güne göre daha yüksek seviyede piyasayı kapattı. 

Altının gram fiyatı dün 126 liranın üzerini test etmesinin ardından gerilediği 125,5 lira seviyelerindeki yatay seyrini bugün de devam ettiriyor. 

Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın, dolar kurunun dün gün içinde tarihinin en yüksek seviyesi olan 3,1140'ı görmesinin etkisiyle 126 liranın üzerine çıkan gram altın, bu seviyelerde tutunamayarak günü 125,7 liradan tamamlamıştı.     

Gram altın, bugün sınırlı düşüşle 125,3 lirayı görmesinin ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 125,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 207, Cumhuriyet altını 843 liradan satılıyor.     

 

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