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Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki ani yükseliş yatırımcıları harekete geçirdi, şu sıralar çeyrek altın 192 liradan işlem görüyor

08 Haziran 2016 21:13

Altının ons fiyatı 1.253,58 dolar ile son iki haftanın en yüksek seviyesini görürken Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı 192 liraya çıktı.

Dün 1.247-1.235 dolar aralığında dalgalanan altının ons fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.244 dolardan tamamladı.

Bugün 1.253,58 dolar ile 23 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkan ons altın, saat 10.55 itibarıyla 1.252 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 116,56 liradan işlem görüyor.

CNN TÜRK'ün haberine göre; analistler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının yatırımcıların risk iştahını artırdığını, bunun da dolar üzerinde baskıya neden olduğunu belirtti.

Dolar endeksindeki değer kaybının altın fiyatlarını desteklediğini aktaran analistler, 15 Haziran'daki Fed toplantısına kadar piyasalardaki dalgalanmaların sürebileceğini ifade ediyor.

Saat 18.30 itibariyle Kapalıçarşı'da çeyrek altın 192 lira, Cumhuriyet altını ise 782 liradan satılıyor.

 

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