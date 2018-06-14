Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, dün yükselişle başlamasının ardından saat 10:15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı da yükseldi. Uzmanlar altın konusunda yorum yaptılar.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı önceki kapanışının hemen altında işlem gördü. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı da artışa geçti. Uzmanlar altının gram fiyatında ise 192,60 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirerek, yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise yoğun veri gündeminin takip edileceğini söylediler. İşte 14 Haziran bugün altın fiyatları:

Gram altın fiyatı

193,26 TL

193,43 TL

Çeyrek altın fiyatı

309,21 TL

316,26 TL

Cumhuriyet altını

1.275,00 TL

1.288,00 TL

Altın kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 44 milyon 70 bin 678,92 liralık ve 14 işlemde 22 milyon 5 bin 648,39 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 945 bin 659,91 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden,İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.