Haftanın ikinci gününde altın geçtiğimiz günlere oranla yavaş yükselişini sürdürerek 155-156 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. Kapalıçarşı’da gram altın 155,30 liradan alınırken, 155,37 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın ise 248,54 liradan alınırken 254,75 liradan satılıyor. Yarım altın da 497,09’dan alınırken 509,50 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını ise 1032,41 liradan alınıp 1048,01 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 996,33 liradan alınırken 1028,24 liradan satılıyor.