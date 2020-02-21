Çeyrek altın karaborsaya düştü!

İstanbul'da altının kalbi olan Kapalıçarşı'da çeyrek altın sıkıntısı yaşanıyor. Bazı kuyumcu esnafı ellerinde altın kalmadığını söyleyerek vatandaşı geri çeviriyor.



Milliyet'ten Aylin Rana Aydin’in haberine göre, Kapalıçarşı’da kuyumcular altın satın almak isteyenlere ellerinde hiç çeyrek ya da tam altın kalmadığını söylerken bazı kuyumcular farklı dükkanlara dükkânlarına yönlendiriyor.

Kapalıçarşı esnafı, kuyumcuların altın fiyatlarının yükselmesini bekledikleri için ellerinde bulunan altınları satmadıklarını dile getirdi.



Altın fiyatlarının yükselmeye başladığında çarşıda da altın satışlarının durduğunu söyleyen Kuyumcu Nazar Özsahakyan, "Şu an elinde altın bulunanlar yükseleceği için satmak istemiyor. Altında gram fiyatının ve ons fiyatının da yükselmesi bekleniyor" dedi.

Öte yandan altın almak için fiyatın düşmesini bekleyen tüketicilerin yanı sıra yatırımını nakite çevirmek isteyenler ise altının daha da yükselme ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 517 liradan satılıyor.