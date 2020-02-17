Çeyrek altın kaç lira oldu?

Geçtiğimiz hafta piyasaları yükselişle tamamlayan gram altın yeni haftaya düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 307,1 lira seviyesinde hareket eden altın, işlemini Kapalıçarşı'da tamamladı.
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 308,18 TL / Gram altın satış fiyatı 308,26 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 491,22 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 502,33 TL
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 979,36 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.004,65 TL
Tam altın fiyatı ne kadar?
Tam altın alış fiyatı 2.026,27 TL / Tam altın satış fiyatı 2.076,90 TL