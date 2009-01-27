Çeyrek altın alıcısına 6 ayda yüzde 50 kazandırdı

Daha çok özel günlerde hediye olarak vermek üzere takı amacıyla alınan çeyrek altının, 6 ay öncesine göre fiyatının yüzde 50 civarında artarak 75 TL'ye ulaştığı bildirildi.



Adana Kuyumcular Odası 2. Başkanı Oğuz Başman, düşük kâr marjıyla satılan çeyrek altının, önemli oranda değer kazandığını söyledi.



Başman, 6 ay önce 50 TL'den satılan çeyrek altının fiyatın 75 TL'ye kadar yükseldiğinin altını çizerek, "Bu rakam İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde daha da yüksek. Daha çok sünnet, düğün, nişan törenleri gibi özel günlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek altın, sürekli yükselen fiyatı ile artık yatırım aracı olarak kullanılmaya başlandı" şeklinde konuştu.



Yükselen fiyatı nedeniyle zaman zaman şikayetleri aldıklarını ifade eden Başman, gerçek çeyreğin kolaylıkla bükülebildiğini belirterek, herhangi bir sahtekarlık yaşayıp mağdur duruma düşmemek için alışverişin mutlaka güvenilir yerlerden yapılması konusunda duyarlı olunmasını istedi.



