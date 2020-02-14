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Ekonomi

Çeyrek altın 500 liranın üstünde satılıyor

Cumhuriyet altını 2 bin 60 liradan işlem görüyor

14 Şubat 2020 10:23

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle iç piyasada tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, 307 lira seviyelerini görürken, çeyrek altın ise 502 liraya yükseldi.

Gram altında bir önceki zirve seviyesi 306 lirayla 3 Şubat'ta görülmüştü.

Altının gram fiyatı, 14 Şubat 2020 sabahına 306,02 lira seviyelerinde başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 501 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 60 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1.575 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişi iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları olarak gözlendiğini belirtti.

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