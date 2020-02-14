Çeyrek altın 500 liranın üstünde satılıyor

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle iç piyasada tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, 307 lira seviyelerini görürken, çeyrek altın ise 502 liraya yükseldi.

Gram altında bir önceki zirve seviyesi 306 lirayla 3 Şubat'ta görülmüştü.

Altının gram fiyatı, 14 Şubat 2020 sabahına 306,02 lira seviyelerinde başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 501 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 60 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1.575 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişi iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları olarak gözlendiğini belirtti.