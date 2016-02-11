Çeyrek altın 200 lirayı görür mü?

Altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde iç piyasada halen 184 lira olan çeyrek altının, düğün sezonunda 200 liraya ulaşabileceği ifade ediliyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMTP) altının kilogramı dün 111 bin 300 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da ise 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 111.25 TL, çeyrek altın 184 TL ve Cumhuriyet altını da 745 TL’den satıldı.

Çeyrek altının satış fiyatı gün içinde Kapalıçarşı'da 187 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın şu saatlerde 185 liradan satılırken, vatandaş ise elindeki çeyrek altınları satmak için kuyumcuya koştu.

En son 21 Eylül'de 113.83 lira ile zirveyi gören gram altın ise bu hafta 113 lira 82 kuruşa tırmanarak zirveyi zorladı.

Fiyatlar neden yükseliyor?

ALB Forex Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk, altın fiyatlarına ilişkin Uzmanpara'ya yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının yükselmesinde yurt dışındaki ons fiyatının yükselişini baz almak gerektiğini vurguladı.

"Çünkü dolar/TL yurt dışında bu adar olan bitene rağmen çok pozitif" diyen Kuğucuk, şöyle devam etti:

"TL tarafına oldukça iyi. Şu anda ons tarafında yukarı yönlü harekette 1.200 dolar seviyesini gördük. Bu da gram altını yaklaşık olarak 113-114 lira bandından fiyatlanmasına neden oldu.

Yükseliş devam eder mi?

Şu anda yurt dışındaki global problemlerin bittiğini net olarak söyleyemiyoruz. Çünkü Avrupa ülkelerindeki İtalya, Almanya, İspanya gibi ülkelerin sorunlu kredileri ve bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ons fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin devam edebileceğinin bir göstergesi olabilir.

Tabii bunu söylerken, daha orta vadeye odaklanmak durumundayız. Her ne kadar ABD tarafında faiz artış süreci devam etse de Çin ve Avrupa kaynaklı global endişeler ya da ekonomik endişeler ön planda kalmaya devam edecektir. Bu süreçte ABD'nin faiz artışına rağmen dünyanın geri kalanında örnek vermek gerekirse Avrupa ve Japonya'da negatif faiz uygulamasının varlığı altın tarafını pozitif yönde etkileyebilir.

Şayet ABD 2016 senesinde faiz konusunda istekli olmadığını piyasanın anlaması halinde altın bu durumdan pozitif yönde etkilenebilir.

Şu anda içeride gram altına baktığımızda tamamen ons fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu görmekteyiz. Ons fiyatlarının kısmen gerilemesi ya da kar satışlarının gelmesi halinde içerde gram altının 107-110 lira aralığına kadar gerilemesi söz konusu olabilir. Orta vadeli olarak global piyasalarda var olan endişelerin sürmesi durumunda ise ons altın önde kalmaya devam edecektir. Bu durumda gram altının özellikle ons fiyatının çok kritik kabul edilen 1.200 doları aşması halinde yaklaşık olarak 115-120 lira bandında fiyatlanmasını bekleyebiliriz."

Altının gram fiyatı 112 lira sınırından alıcı buluyor! Hafta boyunca yükselişini sürdüren altının gramı, bugün ons fiyatındaki yatay seyir ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 111,79 liraya kadar geriledi. Dolar/TL'nin 2,93 seviyesinin altına gerilemesiyle dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 düşen altının gram fiyatı şu dakikalarda 112 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Altının ons fiyatı da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde yatay bir seyir izleyerek 1.188 dolar seviyelerinde dengelendi.

Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve piyasalarda artan volatilite ile FED'in bu yıl yapması beklenen faiz artırımlarını erteleyebileceği beklentileri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün ve yarın Yellen'ın Kongre'de yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacağını kaydederek altının gram fiyatında 110 ve 108 liranın destek, 114 liranın ise direnç konumunda bulunduğunu vurguluyor.

Kapalıçarşı'da şu dakikalarda çeyrek altın 185 liradan, Cumhuriyet altını ise 752 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 113 bin 450 liraya yükseldi.

Gümüş piyasasında 1 işlemde 89 bin 795,94 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Rona Döviz, Uğuras Kıymetli Madenler, EHG Döviz ve Albaraka Türk şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,33 değer kazandı.