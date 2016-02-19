Çeyrek altın 192 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 117 lira seviyelerinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da şu dakikalarda çeyrek altın 192 liradan, Cumhuriyet altını ise 785 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, hafta başında ons fiyatına bağlı olarak düşüşe geçse de salı günü gördüğü 112,86 lira seviyesinden özellikle dolar kurundaki yükseliş eğilimi ile tekrar çıkışa geçti ve dün yüzde 2,3 artarak 118,44 lirayı gördü. Dün günü 117,50 seviyelerinden tamamlayan altının gram fiyatı bugün 117.50 - 116,70 bandı arasında yatay bir seyir izliyor.

Altının ons fiyatı ise dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından azalan risk iştahı ile yükselişe geçerek, günü yüzde 1,88 artışla 1.231 dolardan tamamladı. Bugün Asya piyasalarında güne yatay başlayan altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 1.225 dolar seviyelerinden dengelendi.

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (FED) faiz artışını erteleme olasılığının artması, küresel ekonomideki belirsizlik ve finans piyasasındaki kargaşanın güvenli liman altına destek olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.



Cumhuriyet altını 785 lira



Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.230 doların aşılması durumunda 1.255 dolar seviyesinin direnç, 1.190 doların ise kısa vadede önemli destek seviyesi olarak takip edileceğini dile getiriyor.

Kapalıçarşı'da şu dakikalarda çeyrek altın 192 liradan, Cumhuriyet altını ise 785 liradan satılıyor.