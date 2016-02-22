Çeyrek altın, 187 liraya düştü

Cuma günü tarihi zirvesini zorlayan altında bugün rüzgâr tersine döndü. Geçen cuma günü 117 lira ile zirveye yaklaşan gram altın bugün 114 liraya çekilirken, geçen cuma günü 193 liralık rekoru zorlayan çeyrek altının satış fiyatı ise 187 liraya geriledi.

Radikal'de yer alan habere göre; Altının ons fiyatı ise cuma günü ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından düşüşe geçerek haftayı 1.227 dolardan tamamlamıştı. Bugün ise altının ons fiyatı yüzde 2'ye yakın azalışla 1.208 dolar seviyelerinden işlem görüyor.



Fiyatlar neden düşüyor?



ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:Küresel risk iştahının artması altın tarafındaki satıcıları daha çok aktive etti. 1.210 dolar altında altın kaldığı müddetçe ilk etapta 1.190 dolar, bunun da kırılması halinde 1.170-1.150 dolar bandına geri çekilme görülebilir."