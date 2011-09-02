Çeyrek altın 178 liraya çıktı

T24 - ABD'de kötü gelen istihdam verisiyle küresel piyasalarda satış dalgası hızlanırken, yatırımcıların güvenli limana altına yönelmesi değerli madende yüzde 3'e yaklaşan sert yükselişi beraberinde getirdi. Kapalıçarşıda Cumhuriyet Altını 732 liraya, çeyrek altın ise 178 liraya çıktı.





ABD'de tarım dışı istihdamın Ağustos ayında değişmeyerek aynı seviyede kalmasıyla, küresel piyasalarda durgunluk endişelerinin artması piyasalarda satış dalgasını beraberinde getirdi.

Avrupa borsalarında yüzde 3'ü aşan kayıplar görülürken, güvenli liman altının onsu yüzde 3'e yaklaşan yükselişle 1,880 dolara çıktı. Altının onsu şu anda 1,870 dolar seviyesinde seyrediyor.





Altındaki yükselişle birlikte Kapalıçarşı'da Cumhuriyet Altını'nın satış fiyatı 732 liraya, çeyrek altının satış fiyatı da 178 liraya çıktı. Gram altın ise 105 liradan satılıyor. Verilerin ardından İMKB 100 endeksi de kazançlarının bir kısmını geri verdi. Gün içerisinde yüzde 3'ten fazla prim yapan endeks, şu saatlerde yüzde 2 artıda seyrediyor.





Dolar/TL düne göre yüzde 1.5'lik yükselişle 1.74'ün, euro/TL ise yüzde 1'lik yükselişle 2.48'in üzerinde bulunuyor.





