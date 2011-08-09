T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çeyrek altın 170 liraya koşuyor

Altının ons fiyatının 1770 dolara kadar çıkmasıyla çeyrek altın 164 liraya yükseldi. Altının gramı da ilk kez 100 lirayı gördü...

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - Altının ons fiyatının 1770 dolara kadar çıkmasıyla çeyrek altın 164 liraya yükseldi. Altının gramı da ilk kez 100 lirayı gördü.

ABD'nin yeni notu piyasaları vurdu

Asya ve Avrupa borsalarında kara pazartesi

Başçı: ABD'deki durum çabuk çözülür, esas sorun Avrupa'da



ABD'nin kredi notunun düşmesi sonrası piyasalardaki satış dalgası 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarına yeni rekorlar kırdırdı. Altının ons fiyatı 1771 doları geçerek tüm zamanların zirvesine çıktı. Ancak bu seviyeden gelen satışlarla altının onsu 1740 doların altına kadar gevşedi.

Riskli varlıklardan kaçan yatırımcının altına hücum etmesi fiyatlarda rekor yükselişe neden oldu. Uluslararası piyasalarda altının fırlaması içerideki altın fiyatlarını da tetikliyor. 22 ayar altının fiyatı tarihinde ilk kez 100 lirayı görürken, dün 155 lirayı aşan çeyrek altın bugün 164 liraya çıktı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24