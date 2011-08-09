Çeyrek altın 170 liraya koşuyor

ABD'nin kredi notunun düşmesi sonrası piyasalardaki satış dalgası 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarına yeni rekorlar kırdırdı. Altının ons fiyatı 1771 doları geçerek tüm zamanların zirvesine çıktı. Ancak bu seviyeden gelen satışlarla altının onsu 1740 doların altına kadar gevşedi.Riskli varlıklardan kaçan yatırımcının altına hücum etmesi fiyatlarda rekor yükselişe neden oldu. Uluslararası piyasalarda altının fırlaması içerideki altın fiyatlarını da tetikliyor. 22 ayar altının fiyatı tarihinde ilk kez 100 lirayı görürken, dün 155 lirayı aşan çeyrek altın bugün 164 liraya çıktı.