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Ekonomi

Çeyrek altın 169 lira

Altının ons fiyatı yüzde 2'den fazla artışla 1700 doları aştı. İç piyasada çeyrek altın 169 liradan işlem görüyor.

28 Kasım 2011 02:00

T24 - Altının ons fiyatı yüzde 2'den fazla artışla 1700 doları aştı. İç piyasada çeyrek altın 169 liradan işlem görüyor.



Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 1718 dolara çıktı.

Altının yükselişinde Avrupa'da krizin çözümü yönünde daha cesur adımlar atılacağı beklentisiyle Euro'nun değer kazanması etkili oldu. İç piyasada 24 ayar altının gramı 103 lira, çeyrek altın 169 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı Eylül ayında 1921 doları aşarak rekor kırmıştı.


Borsa ilk seansta arttı

Borsa birinci seansı, önceki kapanışa göre 857,89 puan artarak 51.929,11 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,68 değer kazandı.


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