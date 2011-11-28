Çeyrek altın 169 lira

T24 -

Borsa ilk seansta arttı

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 1718 dolara çıktı.Altının yükselişinde Avrupa'da krizin çözümü yönünde daha cesur adımlar atılacağı beklentisiyle Euro'nun değer kazanması etkili oldu. İç piyasada 24 ayar altının gramı 103 lira, çeyrek altın 169 liradan işlem görüyor.Altının ons fiyatı Eylül ayında 1921 doları aşarak rekor kırmıştı.Borsa birinci seansı, önceki kapanışa göre 857,89 puan artarak 51.929,11 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,68 değer kazandı.