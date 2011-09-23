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Ekonomi

Çeyrek altın 165 liraya geriledi!

Küresel büyümeye yönelik kaygılar altın fiyatlarını düşürüyor. Altının onsu 1700 doların da altına geriledi.

23 Eylül 2011 03:00

T24 - Küresel büyümeye yönelik kaygılar altın fiyatlarını düşürüyor. Altının onsu 1700 doların da altına geriledi.

Küresel piyasalarda büyümeye yönelik kaygılarla düşüşler sürerken altın fiyatlarında da ivme aşağı döndü. 

Büyüme kaygıları yatırımcıları bu kez güvenli liman olarak dolara yöneltti. Gelişmekte olan piyasalardan çıkışın hızlanmasıyla dolar değer kazandı. Emtia fiyatları ise ters yönde hareket ediyor; petrol ve altın düşüyor.

Altının ons fiyatı yüzde 2 düşüşle 1690 dolara indi. Altın böylece Ağustos başından beri en düşük düzeye geriledi.

Altın fiyatları 22 Ağustos'ta 1911 doları aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.

İç piyasada altının gramı 101, çeyrek altın 165 liradan işlem görüyor.


Mehmet Ali Yıldırımtürk: 1650 DOLARA GERİLER

Altındaki hareketi CNBC-e'ye değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Önce 1650 doları göreceğiz ama belki orada da duramayabilir. İçerideki alıcı da fiyatların durulmasını bekliyor. Uluslararası piyasalarda bir miktar daha gerileme olasılığı var" dedi.




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