Çeyrek altın 163 liraya düştü

T24 - Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son iki günde yüzde 10 geriledi. Ons fiyatındaki düşüşle çeyrek altın 163 liraya indi.









Altın fiyatlarında son dönemde art arda görülen rekorlar yerini sert düşüşe bıraktı.



Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1729 dolara kadar geriledi. Altın önceki gün 1911 doları aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Böylece son üç günde altındaki düşüş yüzde 10'u aştı.



Spot altın sadece dün yüzde 4 düşerek son 2.5 yılın en sert düşüşünü yaşadı.



Emtia uzmanı ve stratejik yatırımcı Dennis Gartman altın balonunun patladığını savundu. Gartman şunları söyledi: "Yakın geçmişte alıtn alan yatırımcı korkunç bir hata mı yaptı? 1900 doların üzerinden fiyat 2 günde 1800 doların altına indi. Altın yukarı merdivenle çıkar, aşağı asansörle iner. Mevcut tablo alım fırsatı sunmuyor, alım fırsatı çoktan geçti. Kısa zamanda 150 dolar düşer, gelecek 1.5 ayda 1650 dolara iner."

Çeyrek 163 liraya düştü



Altının ons fiyatındaki düşüş iç piyasaya da yansıyor. Çeyrek altın 163 liraya, altının gram fiyatı da 100 liranın altına indi.

Dolar 1,78 - Euro 2,56

İstanbul serbest piyasada dolar 1,7840, avro 2,5690 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 1,7780 liradan alınan dolar 1,7840 liradan satılıyor. 2,5620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,5690 lira olarak belirlendi. Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7790 lira, avronun satış fiyatı ise 2,5730 lira olmuştu.





