Çeyrek altın 155 liraya çıktı

T24

Piyasalardaki gerilim 'güvenli liman' olarak görülen altını ateşledi. Altının ons fiyatı ABD'nin notunun düşürülmesinin ardından yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmalarıyla 1715 doların üzerine çıkarak rekorunu yeniledi.ABD ve Avrupa'ya yönelik endişeler yatırımcıları altına yöneltti. Altının ons fiyatındaki rekor iç piyasaki fiyatları da etkiledi.Cumhuriyet altını 640, çeyrek altın 155, gram altın ise 96 liradan satılıyor.