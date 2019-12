-ÇEYREK ALTIN 125 LİRA MERSİN (A.A) - 04.03.2010 - Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde başlayan siyasi istikrarsızlığın petrol fiyatları, dolar ve avroda olduğu gibi altın fiyatlarını da yükseltti. Cumhuriyet altını 500 TL civarından alıcı bulurken, çeyrek altının fiyatı 125 TL'ye ulaştı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Değerli Metaller ve Mücevher Ticareti Sektör Temsilcisi Murat Karteper, son aylarda yükselişini sürdüren altının, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan siyasi istikrarsızlık nedeniyle, birikim yapmak isteyenler için gözde yatırım aracı olarak öneminin artmaya başladığı söyledi. Altının ons fiyatının dünya genelindeki gelişmelerle paralellik gösterdiğini ve her geçen gün arttığını ifade eden Karteper, şunları kaydetti: ''Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da meydana gelen olaylar dünya altın piyasalarına anında yansıdı. Ülkeler arasındaki ilişkilerde güvensizliğin artması ve özellikle Arap dünyasında yaşanan başlayan gösterileri ve çatışmalar ons altının fiyatını arttırdı. Öyle ki; ons 1425'e ulaştı. Yatırımcı her zaman olduğu gibi en tutarlı ve güvenli gördüğü altına yönelirken, bu da hem talebi hem de fiyatları arttırdı. Son zamanlarda petrol fiyatlarının ve emtia fiyatlarının artması piyasalarda bir huzursuzluk yarattı. Aslında petrol üretiminde dünya çapında hiç bir sorun olmamasına rağmen, risk yükselişleri fiyatların artmasına neden oldu. Şu anda da sular durulmuş değil. Altının dövize ve borsaya göre güven veren yapısı ve geleneksel yatırım aracı olma özelliğinden dolayı bu artış bir süre daha devam edecektir.'' -CUMHURİYET ALTINI VATANDAŞLARIN GÖZDESİ OLDU- Şu an cumhuriyet altının illere göre farklılık göstermekle birlikte 500 TL civarından alıcı bulduğunu ifade eden Karteper, ''Altın tarihinin en üst seviyesini yaşıyor. Çeyrek altının fiyatı 125 TL'ye ulaştı. Son aylarda yükselişini koruyan altının bu özelliği, halk arasındaki bakış açısının değişmesine de neden oldu. Artık, en önemli yatırım aracı oldu. Dolasıyla vatandaş da ziynet eşyası olarak da değerlendirilen ve istikrarlı yatırım aracı olarak gördüğü altına yönelmeye başladı'' dedi.