Çeyrek altın 1 günde 5 TL değer kazandı

Güne yükselişle başlayan çeyrek altının bir günde 5 TL artarak 243 TL oldu. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 144,8 olan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 değer kazancıyla 144,7 liradan tamamlamıştı.



Yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın ise bugün 243 liradan işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da 147,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 147,40 liradan, 970 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 986 liradan, 134 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 138 liradan, 948 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 967 liradan, 474 liradan alınan Yarım Ziynet 484 liradan, 237 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satılıyor.