Ceylin'in ölümü davasında, sanık ifadesini değiştirdi, avukat tepki gösterdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, Ceylin Atik\'in (10) kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedinin bulunmasıyla ilgili açılan davada, tutuklu sanıklar Serkan Türkmen (37) ve eşi Şükriye Türkmen (30) ile onun halası tutuksuz sanık Raziye Ö.\'nün (62) yargılanmasına devam edildi. Daha önceki duruşmalarda cinayeti eşiyle birlikte işlediğini söyleyip onu da suçlayan Şükriye Türkmen, bu duruşmada ifadesini değiştirip, \"Olayda Serkan\'ın suçu yok. Bu olayı neden yaptığımı ben de bilmiyorum\" dedi. Sanığın sözlerine Atik Ailesi\'nin avukatı, \"Kimse bizim zekamızla alay etmesin\" diyerek tepki gösterirken, mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için sanığın hastaneye sevk edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Ödemiş 50\'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı\'na gitti. Ceylin\'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik\'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin\'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik\'in cep telefonuna, \'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz\' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik\'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik\'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin\'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak\'ta bulunan apartmanın 4\'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen\'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olaydan sonra tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında \'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün yapılan son duruşmasına, cezaevinde bulunan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. duruşmaya gelmezken, tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik\'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu. Duruşmada önce Ceylin Atik’in ortadan kaybolmasından sonra dedesine tehdit mesajının gönderildiği telefon hattıyla ilgili HTS kayıtlarının mahkemeye ulaştığı belirtildi. Telefon hattından yapılan aramalar, sanık Şükriye Türkmen’e soruldu. Sanık ise görüşmeleri hatırlamadığını, aranan numaraları ise bilmediğini söyledi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ, AVUKAT TEPKİ GÖSTERDİ

Şükriye Türkmen daha önce verdiği ifade ve savunmalarında olayı fidye için eşi Serkan Türkmen’le gerçekleştirdiklerini söylemesine rağmen bu duruşmada ifadesini değiştirdi. Eşinin suçsuz olduğunu iddia eden Şükriye Türkmen, \"Bu olayda Serkan\'ın suçu yoktur. Bu olayı neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Olaydan pazar günü haberi oldu. Ona söylediğimde Ceylin hayatta mıydı bilmiyorum. Bu olayı neden yaptığımı ben de kendime soruyorum. Lütfen bana yardım edin. Neden öldüğünü ben de bilmiyorum. Her gün kendime soruyorum. Ağır ilaçlar kullanıyorum. Psikolojik destek istiyorum\" dedi.

Mahkeme başkanı, sanığa ifadesini değiştirdiğini hatırlatıp, \"Bu olayı daha önce kocanla birlikte para için yaptığını söylemiştin. Şimdi neden ifadeni değiştiriyorsun?\" diye sordu. Sanık Şükriye Türkmen ise eşinin suçsuz olduğunu tekrar edip, \"Benim paraya ihtiyacım yok. Bu olay para için olmadı. Neden olduğunu da hatırlamıyorum. Bayramın üçüncü günü Serkan bana çocuğumu göstereceğini söyledi\" diye karşılık verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa \"Çocuğunu görmen karşılığında mı ifadeni değiştirdin? Böyle bir anlaşma mı yaptınız?\" diye sordu. Sanık Şükriye Türkmen, \"Efendim ben bir yıldır çocuğumu görmüyorum. Bana çocuğumu göstereceğini söyledi. Öyle bir anlaşmamız yok\" diye yanıt verdi.

Sanığın bu ifadesi üzerine söz alan Ceylin Atik\'in ailesinin avukatı tepki gösterip, \"Bu kadın ilkokul mezunu. Hiçbir geliri yok, ancak burada zeka oyunu yapıyor. Kimse bizim zekamızla alay etmesin. Bu kadın burada alay ediyor\" dedi. Sanık Şükriye Türkmen\'in avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edilmesini istedi. Atik Ailesi\'nin avukatı ise Şükriye Türkmen\'in Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nden cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporunun olduğunu söyledi.

Eşinin ifadesinden sonra konuşan Serkan Türkmen ise olayda kendisinin mağdur olduğunu belirterek, \"Ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Haksız yere cezaevinde yatıyorum. Olayda mağdur olan kişi benim. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

HASTANEYE SEVKİNE KARAR VERDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Şükriye Türkmen\'in cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilmesine, duruşmaya gelmeyen tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.



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