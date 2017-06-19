Ceylin Atik cinayetinde yeni şüphe: Katil zanlısının 2 çocuğunun mezarları açılacak

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldüren Şükriye.T. ile kocası Serkan T. ve annesi R.Ö. cezaevine konulurken olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şükriye T.'nin daha önce birinin düşerek birinin de hastalık nedeniyle öldüğünü söylediği 2 kız çocuğunu da kendisinin öldürmüş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişleten Cumhuriyet Savcılığı, 2 çocuğun mezarının açılmasını karar verdi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, mezarlardan çıkarılacak kemikler üzerinde otopsi yapılacak. İki çocuğun kafatası ve diğer kemiklerinde cinayete kurban gidip gitmediklerini gösterecek iz aranacak. Ş.T., Ceylin Atik'i öldürmesiyle ilgili sorgulanırken daha önce sağlık sorunları nedeniyle kaybettiğini iddia ettiği iki kız çocuğu ile ilgili çelişkili ifadeler vermişti.

Bunun üzerine savcılık, 2008 ve 2010 yılında art arda yaşamını yitiren iki kız çocuğunun da anne Ş.T. tarafından öldürülmüş olabileceği üzerine soruşturma başlatmıştı. Ş.T.'nin kayınvalidesi H.T.'nin (65), 2 torununun ölümlerinden de şüphe duyduğunu açıklaması şüpheleri daha da artırdı. Ceylin cinayetinin ardından atv'de katıldığı programda açıklamalar yapan kayınvalide H.T., Şükriye'nin ilk çocuğunu salıncaktan düşürdüğünü söylemişti.

"Sağlıklı bir bebekti"

Şükriye T.'nin kayınvalidesi H.T. şunları söyledi:

"Çocuğu yarı baygın şekilde hastaneye götürmüşler ve hastaneden çıktıktan sonra ertesi sabah Ş.T., 'Çocuğu evde ölmüş olarak buldum' demişti. Diğerinin de sürekli bayıldığını anlatırdı. Bana kalırsa sağlıklı bir bebekti. Bir gün fenalaştığını söyleyerek hastaneye gitmişler. Hastanede ölmüş, ancak iki torunumun da ölümünü şüpheli buluyorum. Şimdiki oğlunun da 4 defa kolunun kırıldığını söylemişti. 3 yaşındaki çocuğun dört defa kolu kırılmış, ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

Kayınvalide H.T.'nin bu açıklamalarının ardından soruşturma daha da derinleştirildi. 2 kız çocuğunun da anne Ş.T. tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini soruşturan savcılık, iki çocuğun mezarının açılmasını kararlaştırdı. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından mezarların bu hafta içinde açılması bekleniyor.