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Ceylanpınar'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Ömer ŞULUL/CEYLANPINAR(Şanlıurfa), (DHA)-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, fuhuş yaptıran ve yer temin edenlere yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

09 Ekim 2017 15:48

Ömer ŞULUL/CEYLANPINAR(Şanlıurfa), (DHA)-ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde, fuhuş yaptıran ve yer temin edenlere yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1\'i kadın 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal mahallelerde fuhuş yaptıran ve yer temin eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Suriyeli kadın Y.B. ve erkek şüpheli H.Ş. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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