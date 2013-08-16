Ceylanpınar'da sınırı aşan kurşun evinde oturan kişinin göğsüne saplandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn İlçesi'nde, El Nusra cephesi ile PYD güçleri arasında çatışmalar yeniden başladı.

Günlerdir sessizliğin hakim olduğu Rasulayn'dan dün geceden itibaren yeniden duyulan çatışma ve patlama sesleri tedirginliğe yol açtı.

Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn'da geçen 16 Temmuz'da, El Nusra Cephesi ile PYD güçleri arasında çatışma çıktı. Günler süren çatışmalar sırasında sınırı aşan mermiler Ceylanpınar'da 4 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Ramazan bayramından itibaren sessizliğin hakim olduğu ve zaman zaman silah seslerinin duyulduğu Rasulyan'da, gece geç saatlerden itibaren yeniden silah ve patlama sesleri duyulmaya başlandı. Rasulayn'da aralıklarla çatışmaların sürmesinin ardından güvenlik güçleri sınır hattında önlemlerini artırırken, belediye hoparlörlerinden de vatandaşlara sınıra yaklaşmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı.

Rasulayn'dan gelen mermiyle yaralandı

Sabah saatlerinde Rasulayn'da başlayan çatışmalar nedeniyle tedirginliğin arttığı Ceylanpınar İlçesi'nde, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde oturan 32 yaşındaki Ahmet Seyar, Suriye tarafından gelen mermiyle göğsünden yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Seyar, çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Seyar, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Güvenlik güçleri ise sınır hattındaki önlemlerini arttırdı.