Ceylanpınar'da polislerin şehit edilmesiyle ilgili dava ertelendi

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar\'ın evlerinde uyurken PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili açılan davanın 10\'uncu duruşması görüldü.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, 22 Temmuz 2015 tarihinde Bahçelievler Mahallesi\'ndeki evlerinde uyurken terörist saldırıda şehit edildi. Polislerin şehit edilmesiyle ilgili davanın 10\'uncu duruşması, Şanlıurfa 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. 9 sanıklı davada tutuklu yargılanan Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın ve Hüseyin Aydın bulundukları cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılırken, Şanlıurfa T Tipi Cezaevi\'nde tutuklu olan Hasan Aydın ise duruşma salonuna getirildi. Daha önce 5 savcının değiştiği dava, vekaleten atanan yeni mahkeme başkanı ile başladı. Kimlik tespitinden sonra Hasan Aydın, savunmasını Kürtçe yaptı. SEGBİS ile duruşmaya katılan diğer sanık Sedat Aydın\'ın da ifadesinin alındığı duruşmada, diğer sanıkların Kürtçe ifadesi de tutanaklara \'Türkçe konuşmadığı görüldü\' olarak geçirildi.

Savcı, 9\'uncu duruşmada dosyanın esasına ilişkin görüşünü hazırlamak için süre istediğini göz önüne alan mahkeme heyeti avukatlarının savunmasından sonra duruşmayı ertelerken avukatların müvekkillerinin duruşma salonunda hazır edilmesi isteminin ara duruşmada değerlendirilmesine karar verdi. Dava, 28 Aralık\'a ertelendi.



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