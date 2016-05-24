Ceylanpınar’da öldürülen iki polisin katil zanlıları hâkim karşısında

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015'te polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanıkların yargılanmasına başlandı.

Hürriyet’in haberine göre, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından müebbet hapsi istenen sanıklardan Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Sedat ve Hasan Aydın, Ömer Kılınç, Mehmet Naci Yılmaz, Lütfi ve Murat Abir telekonferans sistemiyle katıldı.

Tutuksuz yargılanan Orhan Bulut, sanık yakınları ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Kaya Genez tarafından savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Avukatların savunmalarını dinleyen Genez, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

PKK mensuplarının, 22 Temmuz'da Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde şehit ettiği öne sürülmişti. Olayla ilgili Hasan Işık, Ömer Kılınç, Lütfi ve Murat Abir, Mehmet Naci Yılmaz, Sedat, Hüseyin ve Hasan Aydın ile Orhan Bulut gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Bulut, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.