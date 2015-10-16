Ceylanpınar’da köprü menfezine yerleştirilmiş bomba bulundu

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, köprü menfezinin altına yerleştirilmiş 2 bidon içinde el yapımı bomba bulundu. Bombaların havanın kararması nedeniyle yarın sabah saatlerinde imha edilmesine karar verildi.

Ceylanpınar’da akşam saatlerinde devriye görevi yapan ve son terör olaylarından dolayı köprü ve menfezleri kontrol eden jandarma, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Büyük Yenice Mahallesi yakınlarındaki köprünün altında kablolar bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine bölgede önlem alan askerler yaptığı incelemede, menfezde onlarca kilo ağırlığında 2 bidon fark etti.

Kablo ile birbirine bağlı olan ve yanında piknik tüpü bulunan bidonlarda patlayıcı olma ihtimali üzerine, bölgeyi güvenlik çemberine alan ve yolu trafiğe kapatan jandarma, bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Çevrede zırhlı araçlarla yoğun önlem alan askerler, sivillerin bölgeye yaklaşmasına izin vermezken, Şanlıurfa’dan gelen bomba imha uzmanları ise yaptığı incelemede onlarca kilo ağırlığındaki bidonlarda el yapımı patlayıcı bulunduğunu saptadı.

Havanın kararması nedeniyle bidonların imhasının yarın yapılması kararlaştırıldı. Jandarma el yapımı patlayıcı olduğu düşünülen bidonları menfeze bırakan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.