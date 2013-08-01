Ceylanpınar'da bir kişi daha mermiyle yaralandı

Sınırın diğer tarafındaki çatışmalar nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir kişi, Suriye'den geldiği öne sürülen bir mermi ile yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırına yakın Madenli köyündeki tarlasında çalışan Mahmut Özgen'in (55) sağ ayağına nereden atıldığı belirlenemeyen mermi isabet etti. Özgen, kendi imkanlarıyla gittiği Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından vatandaşların sınırdan uzak durması için uyarı anonsları yapıldı. Merminin Suriye tarafından geldiği tahmin ediliyor.

İlçede geçen hafta 3 kişi, Suriye tarafından geldiği belirlenen mermi ve havan topu mermisi nedeniyle hayatını kaybetmişti.TSK tarafından yapılan açıklamada Suriye'den gelen ateşe 'misliyle karşılık verildiği' belirtilmişti.