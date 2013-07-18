T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ceylanpınar'da bir genç, Suriye'den gelen kurşunla yaralandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından gelen bir kurşun yolda yürümekte olan bir kişinin sırtına isabet etti; yaralanan 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

18 Temmuz 2013 21:21

PYD güçleri ile El Nusra cephesi arasında çatışmaların yaşandığı Suriye tarafından ateşlenen uzun namlulu tüfekten çıkan bir mermi sınırı aştı ve Ceylanpınarlı 19 yaşındaki Ali Benice'ye isabet etti.

DHA'da yer alan haberde, Birlik Mahallesi'ndeki Kardeşler Parkı'nda ayakta duran Benice'nin sınırı aşan mermi ile sırtından vurulduğu belirtildi. Benice, çağırılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güvenlik güçleri yaşanan olayın ardından sınır hattında ve yaralanan Benice'nin tedavi gördüğü hastanede güvenlik önlemlerini artırdı.

ETİKETLER

suriyeşanlıurfaceylanpınarsınırçatışmapydel nusrakurşun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24