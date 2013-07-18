Ceylanpınar'da bir genç, Suriye'den gelen kurşunla yaralandı

PYD güçleri ile El Nusra cephesi arasında çatışmaların yaşandığı Suriye tarafından ateşlenen uzun namlulu tüfekten çıkan bir mermi sınırı aştı ve Ceylanpınarlı 19 yaşındaki Ali Benice'ye isabet etti.

DHA'da yer alan haberde, Birlik Mahallesi'ndeki Kardeşler Parkı'nda ayakta duran Benice'nin sınırı aşan mermi ile sırtından vurulduğu belirtildi. Benice, çağırılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güvenlik güçleri yaşanan olayın ardından sınır hattında ve yaralanan Benice'nin tedavi gördüğü hastanede güvenlik önlemlerini artırdı.