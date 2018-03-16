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Ceylanpınar'da 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, gümrük kaçağı 9 bin 500 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

16 Mart 2018 21:52

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, gümrük kaçağı 9 bin 500 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunda durumundan şüphelenilen Ahmet H. yönetimindeki plakası açıklanmayan aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada, araçta gümrük kaçağı 9 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Ahmet H. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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