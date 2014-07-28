'Ceylanpınar'da 3 askerimiz PKK ile değil, PYD ile çatışırken öldü'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde şehit olan 3 askerin, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile çatışan PKK’nın Suriye’deki kolu PYD güçleri ile çatışmada yaşamlarını yitirdiklerini açıkladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamalarda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

3 askerimiz şehit oldu. TSK, PKK'nın yaptığını açıkladı. Yorumunuz nedir?

PKK mı yoksa PYD mi? Orada bir yanlışınız var. Benim bildiğim PYD diye açıklandı. Kuzey Suriye'de PYD ile IŞİD arasında yapılan bir mücadele var. Bu mücadele neticesinde sızma gayreti içerisinde olanların askerlerimize karşı böyle bir saldırı oldu. Bizden üç şehit olurken, karşı taraftan 6 terörist...

49 kişinin sorguları sürüyor. Bundan sonra paralel yapıyla mücadelede nasıl bir süreç bizi bekliyor?

Bu başlayan süreç elde edilecek bilgiler çerçevesinde daha da yoğun şekilde devam edecektir. Buradan geriye adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Bu bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir çalışmaydı.

Gözaltı süresinin bittiğini ancak bırakılmadıkları açıklamaları yapıldı. Bazı bağımsız vekiller de açıklama yaptı?

Şöyle aylar öncesine gittiğimizde, paralel yargı-devlet içindeki yapılanma, bunlara yönelik ne diyordu bunların yandaş medyaları? Bizim bunlarla alakamız yoktu diyordu değil mi? Şimdi ne oldu da bu alaka ortaya çıktı?

Bizim adliyenin önündeki gösterileri kendileri yaptıkları gibi, yasa kanun dinlemeden, adliye sarayının içerisine girmek suretiyle biliyorsunuz zanlılarla poz vermeler, resim çektirmeleri bunların hiçbirisi yasalar içinde yer alan konular değildir. Bunların hepsi suçtur. Dün akşam da anlattım. Anayasamızın 138'nci maddesi açıktır. Bunlara uygulaması gerekir. Siz hangi sıfatla olursa olsun yargı mensuplarını baskı altına alamazsınız.

Şu anda birçoklarının elinde cep telefonunun olduğu haberini aldım. Adalet Bakanı'na gerekli şeyleri söyledim. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bunlar mafyanın çetelerin telefonu olduğunu biliriz de, paralel güvenliğin elinde bu tür telefonların şunların bunların olması, kendi yazarlarının çizerlerinin, bağımsız diye söylenen bağımlı vekillerin buraya gidip poz vermesi neyin ne olduğu bakımından çok önemli. Bunlar da eminim dosyanın içinde yer alacaktır.

‘Musul’da hassasiyetleri gözetiyoruz’

IŞİD tarafından Musul konsolosluğundan kaçırılanlar 49 kişi hakkında Erdoğan, “Biz oradaki kardeşlerimizi sağ salim kurtarmak için belli hassasiyetleri gözeterek bunları gözetiyoruz. Bunu kaybedersek kardeşlerimizin başlarına bir şey gelebilir. Gecikme ondandır” dedi.

Türkmenlerin durumu belliydi. Kızılay'ın yardımları ulaştı. Onlara yönelik bir mesajınız olur mu?

Türkmen kardeşlerimizi operasyonun içinde görüyoruz. Suriye'deki Irak'taki Türkmenler var. Hepsine yardımları ulaştırıyoruz. Irak'taki Türkmenlerin ihtiyaçlarının tamamına yakınını biz karşılıyoruz. Stratejik konularda desteğimizi veriyoruz.

Gazze savaş altında bayrama giriyor...

Burada İsrail devamlı hava değiştiriyor. Hamas da bunlara inanmıyor. Ateşkes ilan edildikten sonra İsrail bakıyorsunuz saldırılarını devam ettiriyor. Benim teklifim bir hafta geçici ateşkes imzalansın, sadece oraya bir şart konsun. O şart da insani yardım konusunda, yardımların Gazze'ye Filistin'e ulaştırılması olsun. Bu konuya olumlu bakış vardı, sonra 24-24-24 devam ettirelim diye haber verdi. Dışişleri Bakanım Doha'daydı, sonra Paris'e geçtiler. MİT Müsteşarım oralardaydı. Sürekli olarak irtibat halindeyiz görüşüyoruz. Temennim odur ki birkaç güç içerisinde bu ateşkes sağlanır ve buradaki ölümler son bulur.

‘Finale geliyoruz’

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi için, “Bu bayramda hem yakınlarımızı büyüklerimizi ziyaret edeceğimiz gibi halkımızla beraber olacağız. Bu akşam saat 18:00'de teşkilatımızla buluşmamız var. Ekibimle bir araya geleceğiz. Bayram sonrası program daha da yoğunlaşacak. Artık işin finiş denilebilecek, final anlarına geliyoruz” dedi.

İhsanoğlu yüzde 60 oy alacağını söylüyor?

İnanıyor musunuz? Sizin kamuoyu araştırmalarınız yok mu? Siz bunları yakından takip ediyorsunuz biliyorsunuz, bunların hepsini 10 Ağustos akşamı görürüz.