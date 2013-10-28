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Ceylanpınar'a yine havan topu düştü, bir kişi hayatını kaybetti

Ceylanpınar'da havan topunun patlaması sonucı bir kişi yaşamını yitirdi

28 Ekim 2013 09:51

Suriye'nin Resulayn İlçesinde ateşlenen bir havan topu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine düştü. Havan topunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

bağlı Rasulayn İlçesi'nde, El Nusra cephesi ile PKK'nın bu ülkedeki kolu olan PYD güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.  Çatışmalar sırasında ateşlenen bir havan mermisi, sınırı aşarak Ceylanpınar'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü. Olayın ardından çok sayıda güvenlik gücü, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

26 Temmuz 2013'te Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından atılan havan topununun sınırı geçip tarım arazisine düşmesiyle 3 işçi yaralanmış ağır yaralanan Şükrü Kahraman hayatını kaybetmişti.

Öte yandan geçen 16 Temmuz'da başlayan çatışmalarda sınırı aşan mermiler nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. 

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