Ceylanpınar karıştı; YSK'nın mazbatasını iptal ettiği belediye başkanının yakınları, yeni başkana saldırdı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbatasını iptal ettiği AKP'li eski belediye başkanı Abdullah Aksak'ın yakınları, makamında yeni belediye başkanı Feyyaz Soylu'ya saldırdı. Soylu'nun darp edildiği iddia edilen olayda 3 kişi gözaltına alınırken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölgeye gelerek sükunet çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğleden sonra Ceylanpınar Belediye binası içinde yaşandı. YSK kararıyla 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı gerekçesiyle Aralık 2019’da görevden alınan eski belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın yakınları ile yerine geçen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yakınları, henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga etti.

Kavga esnasında silahların da çekildiği fakat ateşlenmediği iddia edilirken, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya darp girişiminde bulunulduğu öğrenildi.

Olayın büyümesi üzerine belediye bahçesine zırhlı araçlar eşliğinde gelen polisler, Aksak’ın akrabalarını belediye binasının dışına çıkarttı. Belediye binasının bahçesine Çevik Kuvvet ekipleri konuşlandırılırken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Vali Erin: Kısa süreli bir gerginlik oluştu

Yaşanan gerginlik sonrası bölgeye giden Vali Abdullah Erin, sükunet çağrısında bulunurken, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Erin, bu durumun Kürt-Arap çatışmasına dönüştürülmek istendiğini öne sürerken, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltına alınan 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekler. Kısa süreli bir gerginlik oluştu, o da kontrol altında."

Aksak görevden alınmıştı

Abdullah Aksak, 31 Mart 2019 yerel seçim sürecinde AKP’den Ceylanpınar Belediye başkanı seçilmişti. Aksak, ruhsatsız silah bulundurduğu için önceden verilen hüküm gereği YSK tarafından görevden alınmıştı.

Aksak’ın görevden alınmasından bir ay sonra belediye meclis üyelerinin seçimi ile AKP’li Feyyaz Soylu belediye başkanlığına seçilmişti.