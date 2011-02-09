-CEYLANOĞLU: ''TSK HİÇBİR ŞEYDEN ETKİLENMEZ'' SİİRT (A.A) - 09.02.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan hariç hiçbir şeyden etkilenmeyeceğini söyledi. Beraberinde 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Nazım Altıntaş ile Siirt'e gelen Orgeneral Ceylanoğlu, incelemelerini sürdürüyor. Vali Musa Çolak'ı ziyareti sırasında, bir gazetecinin, son günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan eleştiriyle ilgili sorusu üzerine Ceylanoğlu, ''Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir şeyden etkilenmez, vatan hariç'' dedi. Orgeneral Ceylanoğlu, daha sonra Siirt'teki askeri birlikleri ziyaret etti.