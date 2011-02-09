T24 LogoT24 Logo
Gündem

CEYLANOĞLU: ''TSK HİÇBİR ŞEYDEN ETKİLENMEZ'' SİİRT (A.A)

09 Şubat 2011 02:00

-CEYLANOĞLU: ''TSK HİÇBİR ŞEYDEN ETKİLENMEZ'' SİİRT (A.A) - 09.02.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan hariç hiçbir şeyden etkilenmeyeceğini söyledi. Beraberinde 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Nazım Altıntaş ile Siirt'e gelen Orgeneral Ceylanoğlu, incelemelerini sürdürüyor. Vali Musa Çolak'ı ziyareti sırasında, bir gazetecinin, son günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan eleştiriyle ilgili sorusu üzerine Ceylanoğlu, ''Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir şeyden etkilenmez, vatan hariç'' dedi.  Orgeneral Ceylanoğlu, daha sonra Siirt'teki askeri birlikleri ziyaret etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24