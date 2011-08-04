Ceylanoğlu: Kirli, mesnetsiz, maksatlı ve insafsız bir karalama kampanyası yürütülüyor

T24 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Kara Kuvvetleri personeline hitaben kaleme alınan mesajda, görevi süresince Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Kara Kuvvetleri'ne karşı kirli, mesnetsiz, maksatlı ve insafsız bir karalama kampanyası yürütüldüğünü söyledi. Ceylanoğlu, 'Halen devam eden bu kirli ve mesnetsiz kampanyalar, asıl görevi güvenlik üretmek olan Kara Kuvvetleri personelinin moralini bozamayacaktır' ifadesini kullandı.













Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'le birlikte emekliliğini isteyen kuvvet komutanlarından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun da bir veda mesajı yayınladığı ortaya çıktı.



Akşam Gazetesi'nden Hakkı Kurban ve Mahmut Gürer'in haberine göre, Kara Kuvvetleri personeline hitaben kaleme alınan mesajda, görevi süresince Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Kara Kuvvetleri'ne karşı kirli, mesnetsiz, maksatlı ve insafsız bir karalama kampanyası yürütüldüğünü vurgulayan Ceylanoğlu, 'Halen devam eden bu kirli ve mesnetsiz kampanyalar, asıl görevi güvenlik üretmek olan Kara Kuvvetleri personelinin moralini bozamayacaktır' ifadesini kullandı. Ceylanoğlu'nun 'Değerli silah arkadaşlarım' sözleriyle başladığı veda mesajında şu satırlar öne çıktı:

İnsafsız kampanya



- Görev yaptığım süre içerisinde TSK ve onun ayrılmaz parçası olan Türk Kara Kuvvetleri'ne karşı maksatlı ve insafsız olarak başlatılan karalama kampanyası yürütülmeye devam edilmiştir. Bu kirli ve mesnetsiz kampanyalar asıl görevi güvenlik üretmek olan Kara Kuvvetleri personelinin moralini bozamayacaktır.



- Mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu Türk Kara Kuvvetleri'nin bu süreçten güçlenerek çıkacağına, gücünü yüce Türk ulusunun kendisine olan güveninden alan Türk Kara Kuvvetleri'nin, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yurdun dört bir yanında ve dünyanın farklı köşelerinde kendisine verilen her türlü görevi üstün bir disiplin anlayışıyla yerine getireceğine olan inancımı yinelerken, Türk Kara Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarına aileleriyle birlikte sağlık ve esenlikler diliyorum.

2020'lerin hedefi



Orgeneral Ceylanoğlu, mesajında bir yıllık görev süresince yapılan çalışmalara da değindi:



- Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptığım zaman diliminde terörle mücadele büyük bir kararlılıkla sürdürülürken, Irak hududunun Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda kalan bölümünün kademeli olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca devralınması çalışmalarına devam edilmiştir.



- KHO (Kara Harp Okulu) akademik eğitim-öğretim yapısı çağın modern gereklerine uyacak şekilde yeniden yapılandırılmış, 2020'lerin muharebe ortamında, ileri teknolojik silahlarla donatılmış bir kuvvet yapısına sahip olunması hedeflenmiştir.