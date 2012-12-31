Ceylan’ı öldüren patlayıcının menşei belirlenemiyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun Ceylan Önkol'un ölümüne ilişkin verdiği soru önergesine yanıt verdi. Ergin, Önkol’un ölümüne neden olan bomba atar mühimmatının menşei ve modelinin belirlenemediğini, dolayısıyla kime ait olduğu ve kim tarafından araziye konulduğunun bilinemediğini söyledi.

Milliyet gazetesinde Meriç Tafolar, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Eylül 2009’da boş bir arazide bir bombaatar mühimmatının patlaması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ceylan Önkol’un ölümüne ilişkin soruşturmada 3 yıl geçmesine karşın somut bir adım atılamadığını ortaya koydu. Ergin, Önkol’un ölümüne neden olan bomba atar mühimmatının menşei ve modelinin belirlenemediğini, dolayısıyla kime ait olduğu ve kim tarafından araziye konulduğunun bilinemediğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun 14 yaşında yaşamını yitiren Önkol’un ölümüne ilişkin soru önergesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgi notuyla yanıt veren Ergin, şöyle dedi:

"Soruşturma dosyasında bulunan bilirkişi raporu ile inceleme raporunda yer alan bilgilere göre, adı geçenin menşei ve modeli tespit edilemeyen, araziye atılmış 40 milimetrelik bomba atar mühimmatına tahra ile vurarak patlamasına neden olduğu anlaşılmıştır.

Cumhuriyet savcısı ve beraberindeki heyetin can güvenliğinin tehlikeye gireceği ihtimaline binaen, olay bölgesine en yakın güvenli bölge olan bir jandarma karakolunda, Cumhuriyet Savcısı tarafından ölü muayene ve tespit işleminin yapıldığı, bilirkişi doktorun kesin ölüm sebebini tespit etmesi nedeniyle sistematik otopsi işlemine gerek görülmediği belirtilmiştir.

Soruşturmanın devam ettiği, olay yerinde elde edilen 40 milimetrelik bombaatar mühimmatının menşei ve modeli belirli olmadığından, kime ait olduğuna ve kim tarafından araziye bırakıldığına ilişkin delil bulunamadığı bildirilmiştir."