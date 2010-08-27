Ceylan Önkol'un ölüm raporu hatalı mı?

T24- Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde taburdan atılan patlayıcıyla öldürülen Ceylan Önkol ile ilgili ilk bağımsız raporu hazırlayan Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Ümit Biçer Ceylan'ın ölüm raporunun hatalı olduğunu söylüyor.







Biçer'in: “Önkol tahra ile patlayıcıya vurmadı; kendini savunma pozisyonundayken öldü. Jandarma ve polis raporları eksik ve hatalı” demesi, yeni soruşturma talebini gündeme getirdi. Önkol ailesinin avukatı Serdar Çelebi, “Bu rapor ailenin tüm anlatımlarıyla örtüşüyor. Bir yıldır sorumluları bulamayan savcılık bu rapor üzerine soruşturmayı yeniden yapmalıdır” dedi.







Çelişkiler ortaya çıktı

Taraf ’a konuşan Önkol ailesinin avukatı ve İHD yöneticisi Serdar Çelebi, adli tıp alanında çok saygın bir isme sahip olan Prof. Dr. Ümit Biçer’in hazırladığı raporun, davanın seyrini değiştirmesi gerektiğini savundu. Daha önce hazırlanan raporların bilimsellikten uzak olduğunu iddia eden Çelebi, şöyle konuştu: “Prof. Biçer’in raporunda Ceylan’ın bombaya tahra ile vurmadığı, tam tersi savunma pozisyonundayken öldüğü net şekilde yazılıyor. Bu, ailenin anlatımlarıyla da tamamen örtüşüyor. Bu raporda önceki raporlarda yer alan birçok çelişki de gözler önüne seriliyor. Cumhuriyet Savcılığı olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hâlâ sorumluların ortaya çıkmasını sağlayamadı. Bu aşamada isteğimiz bu yeni rapora göre soruşturmanın yeniden yapılmasıdır.”





Yeni raporda neler yazıyor?

Önkol ailesinin avukatlarının talebiyle rapor hazırlayan Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Biçer, olaydan sonra Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nın olay yeri inceleme birimi ve Başkomiser İrfan Özhan’ın düzenlediği bilirkişi raporlarını, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli muayene tutanağının eksiklikler, tanımlama ve değerlendirme hataları ve uzmanlık alanı dışı yorumlarla dolu olduğunu kaydetti. Biçer, “Vücutta tanımlanan lezyonlar ve fotoğraflar, patlamanın kişinin önünde ve ayaklarından belli bir mesafede uzaklıkta gerçekleştiğini düşündürmektedir. Ellerde kopma ve kırıkların bulunmaması ve ön kolda görülen yaralanmalar (her iki kol ve önkolda yaraların kolun iç arkaya bakan yüzeyde olması) kolların önde, savunma pozisyonunda olduğu sırada isabet ettiğini düşündürtmektedir” görüşünü dile getirdi.



Hayvanlarını otlatırken öldürüldü

12 yaşındaki Ceylan Önkol, 28 Eylül 2009 tarihinde Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Ecemiş Köyü yakınlarında hayvanlarını otlatırken, yakındaki askerî birlikten atılan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirmişti.

