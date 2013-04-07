Ceylan Önkol'un babası: Deliller toplanmadı, evde duruyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hayvan otlatırken hayatını kaybeden Ceylan Önkol'un babası Raif Önkol mahkemenin görevsizlik kararına isyan etti. Baba Önkol, "Olay yerindeki deliller toplanmadı, evde duruyor" dedi. Ailenin avukatı ise karara itiraz etti.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ceylan Önkol’un hayatını kaybettiği yere gitmeyen görevliler hakkında takipsizlik kararı vermesi Önkol ailesinin acısını tazeledi.

Taraf'tan Remzi Budancir'e konuşan baba Raif Önkol, kızının ölümünün üzerinden üç yıl geçmesine rağmen bir konu hakkında gelişme kaydedilmediğini belirtti. "Olayda ihmali olanlar hakkında takipsizlik verilmesi hukuksuzluktur" diyen baba olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Anne Saliha Önkol ise takipsizlik kararıyla kızının bir kez daha vurulduğunu söyledi.



Bir kez daha öldürdüler



Raif Önkol, görevlilerin can güvenliği bahane ederek gitmedikleri olay yerinde kızının ceset parçalarını toplandıklarını hatırlattı.

Takipsizlik kararıyla dosyanın kapatılmak istendiğine dikkat çeken Önkol, “Biz Ceylan’ın parçalanan vücudunu karakola götürdük. Olay yerindeki deliller hâlâ evde duruyor. Can güvenliği bahanesiyle görevlilerin gitmediği yere biz nasıl gidebiliyoruz? Bu açık bir hukuksuzluktur” diye konuştu.

Anne Saliha Önkol ise son kararla kızının bir kez daha öldürüldüğünü söyledi. Kızının katillerinin yargı önüne çıkarılmadığını hatırlatan anne şöyle devam ediyor:

“Kızım şu an yaşasaydı 15 yaşında olacaktı ve bana arkadaşlık yapacaktı. Dokunmaya bile kıyamadığım minik bedenini kendi ellerimle topladım. Hangi yürek dayanır buna? Yıllar sonra ihmali olanlar hakkında takipsizlik veriliyor. Bu ne biçim adalet, bu hükmü verenler hiç mi vicdanlarının sesini dinlemez? Hala katilleri korunuyor, sorumlular ise saklanıyor. Devlet neden kızımın katillerini bulmuyor?”



Keyfi bir davranış



Önkol ailesinin avukatı Serdar Çelebi de takipsizlik kararına itiraz ettiklerini söyledi. Kararın hukuki olmadığının altını çizen Çelebi, şöyle devam etti:

“Güvenlik gerekçesiyle gidilemeyen yerde insanlar yaşıyor. Madem böyle bir kaygı var orada yaşayanların güvenliğini kim sağlayacak? Ceylan’ın parçalanmış bedenini ailesi karakola getirdi. Yetkililerin olay yerini inceleyerek delil toplaması gerekiyordu. Ama askerler gitmedi. Bu güvenlik kaygısı değil, tamamen keyfi davranıştı”