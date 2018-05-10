Ceylan Ertem "Gazeteciler hapiste olmamalı" dedi, Akşam'ın yayın yönetmeni tepki gösterdi

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ödül töreninde yaşnanlara ilişkin olarak bilgi verdi. Semercioğlu şarkıcı Ceylan Ertem'in ödül aldığı sırada "Bu ödülü buradaki değerli gazeteciler kadar hapisteki gazeteciler için de alıyorum" sarfettiği sözlere Akşam gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu'nun tepki gösterdiğini yazdı. Buna göre Kelkitlioğlu "Hapisteki gazeteciler, gazetecilik yaptığı için hapiste değiller. Her sarı basın kartı olan gazeteci değildir" dedi.

Semercioğlu köşesinde yaşananlara ilişkin olarak şunları yazdı:

MGD gecesinde ödül alan herkes kendi işiyle ilgili konuşmalar yaptı.

İki kişi hariç:

En iyi alternatif kadın şarkıcı ödülünü alan Ceylan Ertem ve Akşam’ın Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu...

Daha önce sahneye çıkan Ceylan Ertem, ödülünü “Bu ödülü buradaki değerli gazeteciler kadar hapisteki gazeteciler için de alıyorum. Gazeteciler hapiste olmamalı” diyerek aldı.

Daha sonra ödül vermek için sahneye çıkan Murat Kelkitlioğlu, “Hapisteki gazeteciler, gazetecilik yaptığı için hapiste değiller. Her sarı basın kartı olan gazeteci değildir” diyerek yanıt verdi.

Ceylan Ertem ilk cümleyi söylemese, Kelkitlioğlu ikinci cümleyi kurmayacaktı zaten.

Hangi fikre katılırsınız önemli değil, ben diyorum ki...

Ödül törenlerinde şu sahneden mesaj verme kaygısını bir kenara bıraksak artık...

Zaten gırtlağımıza kadar siyasete batmışız, eğlenceli bir ödül töreninde bari siyasetten uzak kalalım.