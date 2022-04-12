Ceyhun Kazancı'dan Sörloth ve Talisca açıklaması

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, ekonomik şartların uygun olması halinde Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'yı transfer etmek istediklerini açıkladı. Kazancı ayrıca, Valerien Ismael'in sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesinin bulunduğunu belirtti.

Ceyhun Kazancı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazancı, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Valerien Ismael ile yeni bir döneme başladık. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael'in bütünleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor."

"Hem üreten hem de yarışan bir Beşiktaş yaratmak adına çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru transferleri yapabilmek, üretmek ve satmak çok önemli. Bunun altında da çok detaylı şekilde çalışmak var.

"Hem saha içinde bize katkı verecek hem de maddi anlamda kulübümüze katkı sağlayabilecek isimler için çalışıyoruz. İnşallah bu yaz yapacağımız doğru hamlelerle şampiyonluğun en büyük adayı olan takımımızı yaratacağız."

"Genç ve dinamik bir oyuncu"

"Gedson, yeniden satılabilir ve genç, dinamik bir oyuncu. Hem de yıldız statüsünde. Bu gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de takımımıza katacağız."

"Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak; bazıları da yeni duydukları ancak yıldız potansiyeline sahip oyuncular olacak. Beşiktaş'ın yıldızlarını, kendi üretmesi de lazım. Bu çok önemli"

"Türk takımlarının Avrupa elemelerinde yaşadığı en büyük problem transferlerin yetişmemesi. Hedefimiz yeni sezonun ilk antrenmanına transferleri hazırlamak. 14 isim gidecek ama 14 oyuncu gelmeyecek. Hedefimiz 5-6-7 transfer."

"Teknik heyette olabilir mi? Neden olmasın"

"Atiba simge oyuncularımızdan biri. Ailemizden biri, kaptanımız. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Neden olmasın. Konuşulabilir."

"Önder hocamız kulübümüzde görevinde devam ediyor. Hocamızın birinci görevi, kiralık oyuncuların hangilerinin takıma dönebileceği. Kiraladığımız çok fazla oyuncumuz var. Onları takip ediyor. Önder hocamız oyuncuları birebir izleyip rapor hazırlıyor. Bunları Valerien hocamıza sunacağız."

"Ersin ve Rıdvan, Avrupa takımlarından en fazla rağbet gören oyuncularımız. Her ikisi için de teklifler gelecektir. Oyuncularımızın yolunu açmak bizim görevimiz. İsteğimiz her ikisinin de burada kalması. Yaz aylarına doğru resmi tekliflerin geleceğini düşünüyoruz. Duruma bakacağız."

"Şartlara uyarsa neden olmasın"

"Sörloth ve Talisca çok değerli oyuncular. Hocanın sistemi içerisinde, kulübün denk bütçesi çerçevesinde uygun olursa neden olmasın. Birincisi hocanın sistemine uyması, ikincisi de ekonomik olarak uygun olması. Olursa ne güzel. Olmazsa alacağımız oyuncular için kim bu oyuncu denecek. Ancak sahaya çıktıklarında düşünceler değişecek. Listemizde olan oyuncularla ilgili uzun zamandır çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Larin'le yazdan beri görüşmelerimiz devam ediyor. Sorun maddi. Olumsuz diyemem. Valerien Ismael'in raporuna göre hareket edeceğiz. Onun sunacağı rapora göre görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerin uzun sürmesinin en büyük sebebi maddi. Bizim için çok önemli bir figür."

"Hocamızla görüşmeleri yaparken önce kendisinin planları, kulübün yaklaşımı ve gelecek sezonki planları konuştuk. Valerien Ismael'in istediği listede oyuncular değil pozisyonları yazıyor. Kendi kriterlerine uyan oyuncuların katılmasını istiyor. Altyapıdan, yurt dışından oyuncu alırken öncelikli kriterimiz yeniden satılabilir oyuncular olması. Gelecek sezon 25 milyon Euro'nun altına inmek istiyoruz. Bu küçülme değil, optimizasyon"

"Tek taraflı fesih için bir madde var"

"Valerien Ismael'le olan sözleşmede tek taraflı fesih için bir madde var. Seçimde aykırı bir durum olursa, yeni yönetim bu kararı alabilir. Bu maddenin maliyeti oldukça düşük."

"Pjanic ve Batshuayi ile ilgili net bir karar yok. Sezon devam ediyor. Valerien Ismael'in vereceği rapora göre hareket edeceğiz. Belirleyici olacak şey hocanın vereceği rapor. Bu iki oyuncu ve diğer oyuncularla ilgili net bir rapor henüz yok. Alex Teixeira ile ilgili soran kulüpler oldu ama resmi teklif yok."