Ceyhun Eriş futbolu bıraktı

Galatasaray'ın altyapısından yetişen, daha sonra aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi birçok takımda forma giyen Ceyhun Eriş, futbola veda etti.

Milli futbolcu Eriş, Galatasaray'ın altyapısında başladığı futbol yaşantısında bugüne kadar Rizespor, Göztepe, Siirt Jet-Pa Spor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Konyaspor, Samsunspor, Trabzonspor, Konyaspor, FC Seoul, Assyriska, Sivasspor, Denizlispor ve Doğan Türk Birliği takımlarının formalarını giydiğini anımsattı.

Son olarak İsveç'in Assyriska takımına transfer olduğunu belirten Eriş, şunları söyledi:

"Daha önce de formasını giydiğim Assyriska takımının yöneticileri boşta olduğum dönemde bana ihtiyaçları olduğunu belirterek yeniden davet ettiler. Gittim ve 2,5 ay kadar orada oynadım. Orada sezon bitince Türkiye'ye döndüm. İsveç'ten döndükten sonra herhangi bir takımdan teklif almayınca, yaş itibariyle de bırakma zamanının geldiğini düşünerek futbola veda ettim. Bu da biraz sessiz, sedasız oldu."

Eriş, bundan sonra geçmişte yaşadıklarını bir tarafa bırakacağını ve yeni bir hayata başlayacağını ifade ederek, bu sürede biraz dinlenmek istediğini anlattı.

Şu an bir televizyon kanalında spor programında yorumculuk yaptığını kaydeden Eriş, "Tabi ki futboldan kopmamız kolay değil. Ben çok uzun sürelerdir bu işi yapıyorum. Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. O yüzden bir anda kopamazsınız. Futbolculuk yaşamınızı bırakıyorsunuz ama futbolun içinde kalıyorsunuz" diye konuştu.

'Sorunlu bir insan değilim'

Eriş, faal futbolculuk yaşantısında çok fazla takım değiştirdiği için sorunlu bir insan olarak algılandığını, ancak bunun gerçek olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Sorunlu bir insan değilim. Ben olaylara her zaman pozitif yönden bakmaya çalışıyorum. Mutlaka sorun yaşadığım yerler, sorun yaşadığım teknik adamlar oldu ama bunlar çok nadirdir. Genelde performansla alakalı takım değiştirdim. Ayrıca belli bir yerden sonra bir yerde çok uzun süre yaşamaya alışamıyorsunuz. O da bana biraz etki etti. Sonuç olarak çok takım değiştirsem de ben bundan çok keyif aldım. Daha doğrusu bugüne kadar oynadığım her takımdan büyük keyif aldım. Neticede çok uzun gibi görünse de gözümü açıp kapayana kadar geçti yıllar ve futbolculuğu bıraktım. Jübile yapmayı da düşünmüyorum.”

En büyük üzüntüsü Fenerbahçe'deki sakatlığı

Eriş, futbol yaşantısında en üzüntü duyduğu olayın, 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe forması giyerken Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Samsunspor ile oynadıkları karşılaşmanın 15. dakikasında yaşadığı sakatlık olduğunu söyledi.

Sol ayak bileğinin döndüğünü ve kıkırdakların parçalandığını anlatan Eriş, iyileşmesinin yaklaşık 9-10 ay sürdüğünü, bu nedenle hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok şey kaybettiğini ve bu olayın futbol hayatındaki gidişatını değiştirdiğini ifade etti.

'Fenerbahçe forması giymem babamın hayaliydi'

Ceyhun Eriş, futbolculuk döneminde en büyük mutluluk anlarını Fenerbahçe ve Göztepe'de yaşadığını kaydetti. 1998-1999 sezonunda Göztepe'nin 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkması ve Fenerbahçe'ye transferini unutamadığını dile getiren Eriş, şunları kaydetti:

"Göztepe'de oynarken Antalya'daki finallerde Rizespor'u 1-0 yenerek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmiştik. Çok keyifli ve mutlu olduğum anlardan biriydi. Bir diğer mutlu anım ise Fenerbahçe'ye imza attığım gündü. Sülalem Fenerbahçeli olduğu için babam çok mutlu olmuştu. Fenerbahçe forması giymem babamın hayaliydi. O açıdan çok mutlu olmuştum. Benim ilk hayalim ise Galatasaray (A) Takımı'nın formasını giyebilmekti. Tabi bazı şeyler gerçekleşmeyince insanların hedefleri de değişiyor. Ben Siirt'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştum. O dönem Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve daha bir çok takım beni transfer etmek istemişti. Fenerbahçe'nin şartları daha cazip geldi. Bir de Aziz Yıldırım faktörü vardı. O sebeple Fenerbahçe'yi tercih etmiştim. Fakat bana 'hangi takımı tutuyorsun?' diye sorduklarında yanıtım her zaman 'ay-yıldızı tutuyorum' olmuştur."

Futbolculuk kariyeri boyunca sadece bir kez (A) Milli Takım forması giydiğine işaret eden Eriş, onun da 32 yaşındayken Fatih Terim'in teknik direktörlüğü döneminde Belçika ile oynanan karşılaşmada olduğunu belirtti.



'Ortega'nın gidişi benim üzerime kaldı'



Ceyhun Eriş, Arjantinli yıldız oyuncu Ariel Ortega'nın Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili spor kamuoyunca çok suçlanıldığına vurgu yaparak, buna karşın konuyla hiç bir ilgisinin olmadığını savundu.

"Ariel Ortega'nın ayrılışı benim üzerime kaldı ama bu oyuncunun ayrılmasına sebep ben değildim" diyen Eriş, şöyle devam etti: "Evet doğru. Saha içinde bir iki kere tartışmışlığımız olmuştu ama ondan sonra çok dedikodu üretildi. Ogün ağabey ile biz onu asansöre almamışız gibi çok garip şeyler üretti insanlar. Sonra da ben Fenerbahçe'den ayrıldığım için her şey benim üzerime kaldı. Ortega'yı yiyen adam oldum. Hala da yolda çeviriyorlar 'ağabey Ortega'yı nasıl yedin?' diye soruyorlar. Ortega'yı ben yemedim. O kadar gücüm olsaydı kendim kalırdım Fenerbahçe'de. O zaman basın benim üzerime bıraktı bu olayı. Benim için hiç problem olmadı. Çünkü Fenerbahçe'den ayrılmıştım."

Eriş, Fenerbahçe'den sadece geçirdiği sakatlık nedeniyle ayrıldığını bunun dışında başka bir neden olmadığını ifade etti.

Bugüne kadar çok sayıda takımda forma giydiği için çok sayıda teknik direktörle de çalışma fırsatı bulduğunu anımsatan Ceyhun Eriş, merhum Erdoğan Arıca ve Tevfik Lav ile Saffet Susiç ve Mustafa Denizli'nin kendisi için önemli teknik direktörler olduğunu söyledi.