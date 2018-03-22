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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

22 Mart 2018 18:12

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliğine bağlı timler, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler daha önceki çalışmalar ve teknik takipler kapsamında 13 mahallede belirledikleri 13 adreste hassas burunlu dedektör köpek ile arama yaptı. Operasyonda Muzaffer Ş., Muzaffer K., Abdülkadir E., Bülent S., Coşkun E., Çidem Ş., Deniz U., Ferhat Ö., Hasan B., Haydar Ş., Barbaros G., Özcan D., Selim Y. ve  Kerem Adnan B. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ikametlerden, 30 gram eroin, 30 adet uyuşturucu nitelikli hap, 10 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 1 çalıntı motorsiklet ve çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan eldiven ve poşetler ele geçirildiği öğrenildi.

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