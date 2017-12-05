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Ceyhan'da tren kamyona çarptı: 1 yaralı

Şahin ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, yolcu treni, hemzemin geçitten geçen kamyona çarptı

05 Aralık 2017 14:42

Şahin ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde, yolcu treni, hemzemin geçitten geçen kamyona çarptı. 1 kişinin hafif yaralandığı kazada, çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, trende hasar oluştu.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Çokcapınar mevkiinde meydana geldi. Adana\'dan Elazığ\'a giden Fırat Ekspresi, hemzemin geçitten geçerken, kamyonun kasasına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, trenin yan tarafında hasar oluştu. Kazada 1 yolcu da hafif yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından tren Ceyhan\'a getirildi. Burada yolcular başka trenle Elazığ\'a gönderildi. Polis, trene rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyon sürücüsünü gözaltına alıp, soruşturma başlattı.

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