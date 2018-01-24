Ceyhan'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde yol çalışması yapan kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Necmettin Onaran (59) yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kadirli-Ceyhan Karayolu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon kontrolünü yitiren Necmettin Onaran yönetimindeki otomobil, Mercimek Mahallesi mevkiinde yol çalışması yapan kamyonete arkadan çarptı. Yoldan çıkan otomobildeki Necmettin Onaran yaşamını yitirirken, arkadaşı Necati Seven (60) yaralandı. Yaralı, Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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