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Ceyhan’da iki el bombası ve tabanca bulundu

Ceyhan’da iki el bombası ve tabanca bulundu

08 Mart 2009 02:00

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, nehirde balık tutan bir kişi, poşet içerisinde iki el bombası, bir sis bombası ve tabanca buldu.

Alınan bilgiye göre, Türlübaş Mahallesi Mahir Alp Boydak Bulvarı yakınlarında, Ceyhan Nehri'de balık avlayan bir kişinin ağına poşet takıldı. Poşetin içinde el bombası ve tabanca olduğunu gören amatör balıkçının bildirimi üzerine polis ekipler olay yerine gelerek önlem aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı poşetten, iki el bombası ile bir sis bombası ve tabanca çıktı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdiler.

(AA)

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