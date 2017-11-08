Ceyhan'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye finans desteği sağlayan şüphelilere yönelik Ceyhan, Adana ve Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında işadamları ve esnafın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde iddialarla ilgili sorguya alındı.