-Ceyhan'da 20 BDP'li gözaltına alındı CEYHAN (A.A) - 16.08.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe başkanın da aralarında bulunduğu 20 kişinin, ''Bölücü terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs 2011'de, Şırnak ili kırsalında çıkan çatışmalarda 10 PKK'lının güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından, Ceyhan'ın Küçük Kırım Mahallesi'nde BDP'liler tarafından izinsiz gerçekleştirilen basın açıklaması sırasında terör örgütünün propagandasının yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Polis ekiplerinin Küçük Kırım, Yarsuvat ve Belediye Evleri mahallelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, BDP İlçe Başkanı Seyfettin A'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi ''bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları'' iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlılardan 5'inin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları, diğerlerinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği bildirildi.