Ceyhan Belediye eski Başkanı Öztürk, FETÖ'den gözaltına alındı

ADANA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, AK Parti\'den ihraç edildikten sonra geçen 15 Haziran\'da görevden alınan Adana\'nın Ceyhan Belediye eski Başkanı Alemdar Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Adana\'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ceyhan ilçesinde şafak operasyonu düzenledi. Polis, operasyonda Ceyhan Belediye eski Başkanı Öztürk ile 10 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin 3\'ünün meclis üyesi, 4\'ünün ise belediye çalışanı olduğu belirtildi. FETÖ\'ye belediyeden kaynak aktardıkları ve finans sağladıkları iddia edilen şüpheliler, sorguya alındı.

EŞİNİ KOORDİNATÖR YAPMIŞTI

AK Parti\'den belediye başkanı seçilen Alemdar Öztürk, eşi Hatice Kübra Öztürk\'ü Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü görevine getirmiş, hakkında bazı usulsüzlük iddiaları gündeme gelmişti. Geçen ocak ayında \'eşini belediye başkan yardımcısı yaparak özel nüfuz kullanmak, imar uygulamalarında menfaate dayalı iş ve işlemler yapmak AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemek\' iddiaları ile AK Parti Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Öztürk, geçen 15 Haziran\'da görevden alınmıştı.



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