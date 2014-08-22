Ceyda Karan: Bu paçavralarda beni öven bir yazı çıkarsa yüzüme tükürün

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, “Hırslı siyasetçi 30 sene yönetmek istediği için halkın eline pusula verildi” sözlerinin ardından hükümete yakın gazetelerin internet sitelerinde hakkında hakaret içeren haberler yapılan, sosyal medyada küfür ve hakaretlere maruz kalan Cumhuriyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Ceyda Karan, “Sefil internet sitelerinde kin kusmaları, doğru soruları soran, halkı aydınlatma sorumluluğu taşıyan iyi 1 gazeteci olduğumu gösterir. Eğer bir gün bu paçavralarda beni öven bir yazı çıkarsa şimdiden söyleyeyim, işte o zaman yüzüme tükürün” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Ceyda Karan, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında, ‘‘Türkiye anormal bir süreçten geçiyor. Parlamenter demokrasiyle yönetilen bir sistemimiz varken, hiçbir şey tartışılmadan, halkın oyuyla, neden olduğunu bilemediğimiz bir biçimde bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Çünkü iktidar partisinin başındaki hırslı siyasetçi bu ülkeyi 30 sene yönetmek istiyor… Onun için böyle bir seçim yapıldı. Halkın eline pusulalar verildi, ‘bak sen seçiyorsun işte’ diye oyuncak gibi verildi. Ve seçim olduğundan bu yana da aldığımız tüm mesajlar, Türkiye’nin doğal olarak bir başkanlık sistemine gideceği yönünde’‘ diye konuştu.

Sosyal medyadan hakaret

Karan’ın bu sözlerinin ardından programda söz alan Yeni Şafak muhabiri Çetiner Çetin, “Yüzde 52 aptal mı bu ülkede? Bu çok yanlış bir tespit. İnsanlar bu ülkede oy vermiş bu cumhurbaşkanına… Bence yüzde 52 aptalmış gibi düşünmek…” diyerek araya girdi.

Karan halka ‘aptal‘ demediğini, seçimlerin yapılma biçimini eleştirdiğini vurgulayıp ”Ben böyle bir cümle kurmadım” dedi.

Çetiner Çetin’in “eleştiri”si üzerine Twitter’dan Karan’a hakaretamiz mesajlar gelirken, bunlardan birini Karan’ın kendisi, canlı yayında okudu: ”Bilmem ne bilmem ne suratlı kadıncık, seçmeni küçümseyemezsin, hadsiz çapulcu, ezik, travesti suratlı çirkin şey.”

Hükümete yakın sitelerden: Sarı şeytan

Hükümete yakın Takvim, 24 ve Haber 7 gibi bazı internet siteleri de, Çetin’in yorumuna paralel olarak ‘Ceyda Karan halkı aşağıladı‘ başlığıyla üst üste haberler yayımladı. Bazı sitelerde Karan için “sarı şeytan” ifadesinin kullanılması da dikkat çekti.

Karan’dan Twitter’da açıklama

Cumhuriyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Ceyda Karan, yaşananlarla ilgili Twitter’dan bir açıklama yaptı.

Ceyda Karan’ın Twitter’daki açıklaması şöyle:

Açıklama: Parlamenter demokraside halkın devletin tepesindeki ‘tarafsız cumhurbaşkanını’ vekilleri aracılığıyla seçmesi gerektiğini. Devlet başkanlığı sistemine geçeceksek bunu adam gibi tartışarak yapmamızın doğru olduğunu anlatmaya çalışırken, hinoğluhin yandaş medyanın her muhalifi sindirmek için “Halka aptal diyor” yalanına 1 kez daha hedef oldum. Demek doğruları söylemişim! Münafık şerefsizler bana “sarı şeytan” diyorlar... Onur duydum, bu din tüccarı mezhepçi faşistlerin her zaman şeytanı olacağım! Sefil internet sitelerinde kin kusmaları, doğru soruları soran, halkı aydınlatma sorumluluğu taşıyan iyi 1 gazeteci olduğumu gösterir. Eğer bir gün bu paçavralarda beni öven bir yazı çıkarsa şimdiden söyleyeyim, işte o zaman yüzüme tükürün!