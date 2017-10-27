T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ÇEVREYE KÖTÜ KOKULAR YAYILINCA...

- Kokunun geldiği boş binada günlerdir burada olduğu belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu

27 Ekim 2017 14:36

- Kokunun geldiği boş binada günlerdir burada olduğu belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu.
 
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Ataşehir\'de boş bir binada bir erkeğe ait ceset bulundu.
Ataşehir Yenisahra Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı boş metruk binadan kokular gelmesi üzerine binanın hemen yanında deposu bulunan  Ali Çağlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı.
Evde yapılan incelemede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken bir aydan fazla süredir burada bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yoğun koku üzerine maske takarak inceleme yaptı. Polisin ve savcının incelemelerinin tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Evden görüntü
-Görgü tanığı ile röp.
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerini eve girmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Olay yeri ekiplerinin maske takarak eve girmesi
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KokununCengizDHA AtaşehirAtaşehir Yenisahra MahallesiEvdeCesedinOlayPolisinAdli Tıp KurumuGörüntü Dökümü EvdenPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24