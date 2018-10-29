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Çevresi karla kaplı gölde yüzdü, Türk bayrağı açtı

ÇILDIR (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yaşayan Hafız Özdemir (58), Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çevresi karla kaplı göle girdi ve üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı açtı

29 Ekim 2018 18:06

ÇILDIR (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN\'ın Çıldır ilçesinde yaşayan Hafız Özdemir (58), Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çevresi karla kaplı göle girdi ve üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı açtı. Cumhuriyet\'in 95\'inci yılında Atatürk\'ü saygıyla andığını söyleyen Özdemir, Tunceli\'de şehit olan iki askeri de yad ettiğini ifade etti.
Gölün buz gibi suyuna girerek kulaç atan Özdemir, \"Cumhuriyet Bayramız kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun\" dedi.
Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan göldeki bir işyerinde bekçilik yapan evli ve 5 çocuk babası Özdemir, \"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Tunceli\'de şehit olan iki vatan evladımızı anmak için böyle bir şey yaptım\" diye konuştu.

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